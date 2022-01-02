 Двое мужчин погибли в Лаишево после похода в баню
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Двое мужчин погибли в Лаишево после похода в баню

Предположительная причина смерти — отравление угарным газом

Республика
2 января 2022  09:39

Двое мужчин погибли после похода в баню в одном из частных домов Лаишево. Предположительная причина трагедии — отравление угарным газом от дровяной печи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану. 

Информация о том, что людям стало плохо поступила 1 января в 20:13. На место выехала бригада «скорой помощи», но после реанимационных действий спасти двух мужчин 1992 и 1973 года рождения не удалось. Сейчас причина происшествия устанавливается. 

Ранее прокуратура Кировского района Казани начала проверку после отравления угарным газом женщины и двух детей.

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