Двое мужчин погибли в Лаишево после похода в баню

Двое мужчин погибли после похода в баню в одном из частных домов Лаишево. Предположительная причина трагедии — отравление угарным газом от дровяной печи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Информация о том, что людям стало плохо поступила 1 января в 20:13. На место выехала бригада «скорой помощи», но после реанимационных действий спасти двух мужчин 1992 и 1973 года рождения не удалось. Сейчас причина происшествия устанавливается.

Ранее прокуратура Кировского района Казани начала проверку после отравления угарным газом женщины и двух детей.