Прокуратура РТ начала проверку после отравления угарным газом женщины с двумя детьми

Пркуратура Кировского района Казани начала проверку после поступления информации об отравлении угарным газом женщины и двух детей, сообщает ведомство.

Женщина 1971 года рождения и две ее дочери 2009 и 2013 годов были доставлены в ДРКБ с отравлением легкой степени тяжести. Их состояние удовлетворительное.

На момент проверки газового оборудования в доме оно было исправно, утечки обнаружено не было.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Кировского района Казани Максим Жолобов.

В случае нарушений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.