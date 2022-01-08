 Двое юных казанских регбистов погибли в ДТП на трассе в Ульяновской области
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Двое юных казанских регбистов погибли в ДТП на трассе в Ульяновской области

Двое спортсменов доставлены в больницу.

Республика
8 января 2022  14:21
Автор:
Эдуард Салихов

Двое юных казанских регбистов и мать одного из спортсменов погибли в ДТП на трассе в Ульяновской области. Об этом сообщает официальная группа Федерации регби России.

Спортсмены возвращались с рождественского турнира из Пензы. Из пяти человек двое регбистов доставлены в больницу. 

Федерация регби выразила соболезнования родным, близким и пострадавших в этой трагедии.

«Скорбим вместе с вами», — отмечается в сообщении федерации.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в ДТП на трассе Казань — Оренбург погибли четыре человека. Авария произошла на 219-м км трассы.

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