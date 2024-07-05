Дымовая труба бывшей льно-прядильной мануфактуры Алафузова взята под охрану

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Город
5 июля 2024  09:17
Автор:
Эндже Гарафиева

Дымовая труба на улице Гладилова, принадлежащая к историческому комплексу бывшей льно-прядильной мануфактуры Алафузова, получила статус объекта культурного наследия.

Соответствующий акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия.

Построенная в 1895 году, труба представляет собой восьмигранную кирпичную конструкцию, возвышающуюся на высоком цоколе. Она украшена элементами из белого камня и декоративным аркатурным поясом, а цоколь дополнен угловыми лопатками, переходящими в широкий фриз и ступенчатый карниз.

Несмотря на некоторые дефекты, объект сохранил достаточно деталей, чтобы быть признанным значимым для культурного наследия региона.

Дымовая труба связана с историей знаменитой купеческой семьи Алафузовых, которые внесли значительный вклад в развитие промышленности в Татарстане, основав льнокомбинат и кожевенный завод.

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