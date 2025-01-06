Дыняк объяснил эпизод с выпавшим на лед телефоном во время матча

Во время матча «Ак Барса» с «Авангардом» произошла забавная ситуация: во время игры из амуниции казанского нападающего Никиты Дыняка выпал телефон на лед арены.

Этот эпизод вызвал бурную реакцию главного тренера омской команды Ги Буше, однако главный арбитр во время остановки игры просто поднял гаджет со льда и отдал игроку. Наказания не последовало.

Сам игрок сообщил, что вышел на лед с телефоном не специально. По его словам, во время перерыва он положил смартфон на налокотники и, видимо, тот позже завалился сзади в форму игрока. Дыняк назвал ситуацию забавной и попросил лигу не штрафовать его.