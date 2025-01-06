«Ак Барс» проиграл «Авангарду» дома со счетом 1:3

Фото: ak-bars.ru

Казанская команда сегодня, 6 января, проводила вторую домашнюю встречу в этом году против омского «Авангарда». Матч закончился победой омичей со счетом 3:1.

Первыми забили гости – Рид Буше забил с передачи Константина Окулова на 5-й минуте. На 17-й минуте «Ак Барс» получает возможность провести штрафной бросок, после прохода Галимова. Он же, после консультации с Биляловым, реализует свой момент забрасывая в «домик» Серебрякову. К сожалению, больше шайб казанцы в этом матче не забили. На 44-й минуте голом отметился Наиль Якупов. А на последней минуте Дамир Шарипзянов забрасывает в пустые ворота, после выброса шайбы.

Таким образом «Ак Барс» продолжает чередовать победы с поражениями. Однако, несмотря на это, команда остается на 3-м месте Восточной конференции. Следующую игру они проведут уже 8 января против «Салавата Юлаева» на домашнем льду.