Джазовый фестиваль в Казани объединит музыкантов из Индии, Кубы и Китая

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Город
26 августа 2024  14:00
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани с 28 по 30 августа пройдет международный фестиваль диксилендов и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС. В нем примут участие 22 коллектива из разных стран, включая Индию, Эфиопию, Бразилию, Китай, Иран, Кубу и Турцию. Фестиваль станет ярким событием, демонстрирующим разнообразие музыкальных стилей и культур.

В рамках фестиваля запланированы показы джазовых фильмов, концерты, парад диксилендов по улицам города, выступления музыкантов на различных площадках, включая ладью на озере Кабан, прогулочное судно и двухэтажный экскурсионный автобус.

Кульминацией фестиваля станут два концерта, которые пройдут 30 августа на сцене у Центра семьи «Казан» и у театра им. Камала.

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