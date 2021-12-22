 «Единая Россия»: Мы следим за информацией о задержании ректора КФУ
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«Единая Россия»: Мы следим за информацией о задержании ректора КФУ

Истории
22 декабря 2021  18:24
Автор:
Василина Олейник

В региональном отделии партии «Единой России» сообщили, что внимательно следят за сообщениями о задержании правоохранительными органами ректора КФУ Ильшата Гафурова.

«При получении подтверждения информации о возбуждении в его отношении уголовного дела его членство в партии будет незамедлительно приостановлено в соответствии с уставом «Единой России». В случае, если будет доказана его вина в совершении преступления, он будет исключен из партии и лишен статуса депутата согласно законодательству», – сообщили в татарстанском отделении партии.

Как сообщают в пресс-службе Басманного суда Москвы, Гафуров обвиняетсяст. 105 – «убийство по найму» УК РФ. Информация о том ,что ректора КФУ задержали, появилась в СМИ сегодня, 22 декабря.  

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