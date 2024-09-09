«Единая Россия» одержала победу на выборах в Госсовет Татарстана

По итогам обработки 100% бюллетеней «Единая Россия» набрала рекордные для республики 76, 75% голосов на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана vii созыва. Такие данные приводит ЦИК России.

Предыдущий рекорд партии был установлен в 2019 году – тогда за единороссов проголосовали 72,43% татарстанцев.

Второе место на выборах в Татарстане заняла КПРФ, получившая 10,54% голосов. ЛДПР заняла третье место с 4,41% голосов. «Новые люди» находятся на четвертом месте с результатом 4,21%. Партия «Справедливая Россия — За правду» заняла пятое место (3,27%), ухудшив свой результат по сравнению с 2019 годом.

Явка на выборах в Госсовет Татарстана составила 71,6%.

Напомним, что 8 сентября в Татарстане прошли выборы депутатов Госсовета РТ VII созыва, а также дополнительные выборы в 38 муниципалитетах. В голосовании приняли участие более 2,9 млн избирателей. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики со словами благодарности за высокую явку на выборах депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва