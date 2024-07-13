«Единая Россия» проводит неделю приема граждан по вопросам социальной поддержки в Татарстане

С 15 по 21 июля в Татарстане пройдет неделя приема граждан по вопросам социальной поддержки. Мероприятие проводится на площадке Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в РТ.

В программе приема участие примут сенаторы РФ Геннадий Емельянов и Александр Терентьев, депутаты Госдумы РФ Альфия Когогина, Руслан Гаджиев, Айрат Фаррахов, Татьяна Ларионова, Олег Морозов, Айдар Метшин, Марат Нуриев, Азат Ягафаров, Рустам Калимуллин, Максим Топилин, Илья Вольфсон, Анатолий Иванов, Ирек Богуславский.

В рамках недели пройдут личные приемы граждан, прямые трансляции на темы социальной поддержки и законодательных инициатив, а также горячая линия по вопросам социальных мер поддержки многодетных семей.

В течение недели будут рассмотрены вопросы, связанные с защитой прав потребителей, защитой семьи и традиционных ценностей, пребыванием несовершеннолетних осужденных в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также социальные меры поддержки многодетных семей.