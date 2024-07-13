«Единая Россия» проводит неделю приема граждан по вопросам социальной поддержки в Татарстане

news_top_970_100
Республика
13 июля 2024  12:10
Автор:
Эндже Гарафиева

С 15 по 21 июля в Татарстане пройдет неделя приема граждан по вопросам социальной поддержки. Мероприятие проводится на площадке Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в РТ.

В программе приема участие примут сенаторы РФ Геннадий Емельянов и Александр Терентьев, депутаты Госдумы РФ Альфия Когогина, Руслан Гаджиев, Айрат Фаррахов, Татьяна Ларионова, Олег Морозов, Айдар Метшин, Марат Нуриев, Азат Ягафаров, Рустам Калимуллин, Максим Топилин, Илья Вольфсон, Анатолий Иванов, Ирек Богуславский.

В рамках недели пройдут личные приемы граждан, прямые трансляции на темы социальной поддержки и законодательных инициатив, а также горячая линия по вопросам социальных мер поддержки многодетных семей.

В течение недели будут рассмотрены вопросы, связанные с защитой прав потребителей, защитой семьи и традиционных ценностей, пребыванием несовершеннолетних осужденных в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также социальные меры поддержки многодетных семей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Студенческое общежитие №4 КФУ открылось после капремонта
В Казани дом купца Половникова будет отреставрирован
Татарстан инвестирует в модернизацию первичного звена здравоохранения
«Вступай в армию Победы!»: Татарстан проведет масштабный телемарафон в поддержку участников СВО
«Единая Россия» проводит неделю приема граждан по вопросам социальной поддержки в Татарстане
Часть домов Советского района на сутки останется без воды
РТ создаст 9 новых образовательных кластеров по проекту «Профессионалитет»
Открыт прием заявок на главную премию республики в сфере добровольчества