Егор Коршков: «Ак Барс» играет в атакующий хоккей

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Спорт
21 августа 2024  08:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Нападающий Егор Коршков, присоединившийся к «Ак Барсу» в межсезонье, поделился своими первыми впечатлениями от стиля игры казанской команды. Об этом пишет «Чемпионат».

По словам хоккеиста, «Ак Барс» придерживается атакующей тактики, в отличие от «Амура» и «Локомотива», где Коршков играл ранее.

Спортсмен отметил, что тренерский штаб «Ак Барса» уделяет большое внимание игре в атаке, быстрому выходу из обороны и активным действиям по всему периметру площадки.

В прошлом сезоне 27-летний Егор Коршков защищал цвета хабаровского «Амура» и ярославского «Локомотива», в составе которых набрал 47 очков в 73 матчах.

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