Экологи Татарстана расследуют загрязнение реки Каменка в Высокогорском районе

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Республика
24 июля 2024  15:47
Автор:
Эндже Гарафиева

Жители Высокогорского района забили тревогу, заметив, что вода в реке Каменка резко изменила цвет и стала молочно-белой. Сигнал поступил в Центральное управление минэкологии республики.

Фото: министерство экологии РТ

Специалисты выехали на место происшествия и взяли пробы речной и сточной воды. Анализ подтвердил превышение содержания загрязняющих веществ.

«Производится расчет ущерба. В отношении нарушителей будет начата претензионно-исковая работа по его возмещению. Мониторинг водного объекта продолжается», – сообщили в пресс-службе министерства экологии. 

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Экологи Татарстана расследуют загрязнение реки Каменка в Высокогорском районе
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