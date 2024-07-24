Экологи Татарстана расследуют загрязнение реки Каменка в Высокогорском районе

Жители Высокогорского района забили тревогу, заметив, что вода в реке Каменка резко изменила цвет и стала молочно-белой. Сигнал поступил в Центральное управление минэкологии республики.

Фото: министерство экологии РТ

Специалисты выехали на место происшествия и взяли пробы речной и сточной воды. Анализ подтвердил превышение содержания загрязняющих веществ.

«Производится расчет ущерба. В отношении нарушителей будет начата претензионно-исковая работа по его возмещению. Мониторинг водного объекта продолжается», – сообщили в пресс-службе министерства экологии.