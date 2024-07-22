Экосистему городских озёр изучат в рамках лаборатории «Горожанин-учёный»

В среду, 24 июля, состоится очередное занятие городской лаборатории «Горожанин-ученый», посвященное изучению водных экосистем городских озер.

Мероприятие пройдет на Кафедре Природообустройства и водопользования Казанского федерального университета. Участники смогут познакомиться с разнообразными организмами, обитающими и произрастающими в воде озер, научиться определять видовую принадлежность водных растений и рассмотреть каплю воды из озера под микроскопом, чтобы убедиться в ее биологической активности.

Занятие проведет Зарипова Наиля Рашитовна, старший преподаватель кафедры Природообустройства и водопользования КФУ.