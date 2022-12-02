 Экс-борцу с коррупцией по делу о взятке в 5 млн рублей грозит 12 лет «строгача»
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Экс-борцу с коррупцией по делу о взятке в 5 млн рублей грозит 12 лет «строгача»

Нариманов, по версии следствия, потребовал от одной компании пять млн рублей взятки за покровительство при проведении проверок.

Республика
2 декабря 2022  11:58
Автор:
Ольга Ильина

В Вахитовском суде Казани прокурор запросил для бывшего борца с коррупцией Рустема Нариманова 12 лет колонии строгого режима, с лишением звания «подполковник» и права занимать должности в правоохранительных органах на пять лет. Об этом сообщает «Татар-информ».

По версии следствия, Нариманов создал фиктивный завод и сдал его в лизинг. Затем была организована фиктивная поставка оборудования для предприятия в Златоусте, поставщик и получатель которых – фирмы «Легион» и «Логистик» в Казани. Компании заключили договор с «Татлизингом» на 2,8 млн рублей, а позже получили грант от Минэкономики еще на 2,2 млн рублей.

Деньги перевели на счет фирмы «Орион», совладельцем которой является директор «Легиона» Семен Емельянов. После перевода деньги обналичили и похитили. Затем, как считает следствие, Нариманов потребовал от «Легиона» еще пять млн рублей взятки за покровительство при проведении проверок.

Ранее «КВ» сообщали, что казанец Марат Низамов получил 15 лет колонии строго режима за убийство 51-летнего бизнесмена Рафаэля Дускаева в лифте. По версии следствия, Низамов договорился купить у Дускаева участки и земли с цехом по выделке шкур. За деньгами приехали домой к покупателю. Там злоумышленник передал продавцу кейс с фальшивыми деньгами. Когда Дускаева понял, что его обманули, завязался спор, во время которого Низамов выстрелил в Дускаева.

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