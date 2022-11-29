 Казанец получил 15 лет «строгача» за убийство бизнесмена в лифте
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Казанец получил 15 лет «строгача» за убийство бизнесмена в лифте

Убийство произошло в сентябре 2021 года.

Республика
29 ноября 2022  17:15
Автор:
Эдуард Салихов

Казанец Марат Низамов получил 15 лет колонии строго режима за убийство 51-летнего бизнесмена Рафаэля Дускаева в лифте. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев

Напомним, убийство произошло в сентябре 2021 года. По версии следствия, Низамов договорился купить у Дускаева участки и земли с цехом по выделке шкур. За деньгами приехали домой к покупателю. Там злоумышленник передал продавцу кейс с фальшивыми деньгами. Когда Дускаева понял, что его обманули, завязался спор, во время которого Низамов выстрелил в Дускаева.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что двух жителей Бугульмы 1999 и 2000 годов рождения приговорили к 9 годам строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

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