 Экс-директор татарстанской компании подозревается в уклонении от уплаты налогов на 27,5 млн рублей
news_header_top_970_100

Экс-директор татарстанской компании подозревается в уклонении от уплаты налогов на 27,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

Республика
19 декабря 2022  17:07
Автор:
Роза Габитова

Экс-руководитель татарстанской компании «Строй-Метиз» подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 27,5 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике. 

По версии следствия, директор вносил заведомо ложные о фиктивных взаимоотношениях с 12 контрагентами в налоговые декларации и иные документы. Таким образом он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль компании. 

В настоящее время заведено уголовное дело по материалам УФНС по республике.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в этом году сборы налоговой в Татарстане вырастут на 12,5% — до 1,3 трлн рублей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В этом году татарстанцы зарегистрировали 87 тыс. ипотек
В Казани с начала года в ДТП пострадали 112 детей
Шеститысячным ребенком в Челнах в этом году стала дочь мобилизованного
Правительство Татарстана утвердило план действия по реализации послания Минниханова на 2023 год
Главная елка Казани откроется 20 декабря
Президент России подписал указ о проведении турнира «Игры будущего» в Казани
«Баня периодически, с питание хорошо»: мобилизованный татарстанец рассказал о ситуации в зоне СВО
В Казани наградили лауреатов общественной премии «Герои Нашего Времени»