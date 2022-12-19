Экс-директор татарстанской компании подозревается в уклонении от уплаты налогов на 27,5 млн рублей

Экс-руководитель татарстанской компании «Строй-Метиз» подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 27,5 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

По версии следствия, директор вносил заведомо ложные о фиктивных взаимоотношениях с 12 контрагентами в налоговые декларации и иные документы. Таким образом он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль компании.

В настоящее время заведено уголовное дело по материалам УФНС по республике.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в этом году сборы налоговой в Татарстане вырастут на 12,5% — до 1,3 трлн рублей.