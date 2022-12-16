В этом году сборы налоговой в Татарстане вырастут на 12,5% — до 1,3 трлн рублей

Федеральная налоговая служба планирует собрать в Татарстане в конце 2022 года около 1,3 трлн рублей. Об этом на совместной коллегии министерства финансов региона, УФНС РФ по РТ и татарстанского казначейства сообщил руководитель ФНС по РТ Марат Сафиуллин.

По словам Сафиуллина, казна региона пополнится почти на 1 трлн 257 млрд рублей, это на 12,5% больше, чем в 2021 году. Рост консолидированного бюджета региона составит 30%.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в этом году убытки предприятия Татарстана выросли на 33,7%. Больше всего долги выросли у предприятий министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.