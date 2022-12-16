 В этом году сборы налоговой в Татарстане вырастут на 12,5% — до 1,3 трлн рублей
news_header_top_970_100

В этом году сборы налоговой в Татарстане вырастут на 12,5% — до 1,3 трлн рублей

В этом году казна региона пополнится на 1 трлн 257 млрд рублей.

Республика
16 декабря 2022  13:04
Автор:
Карина Кострулева

Федеральная налоговая служба планирует собрать в Татарстане в конце 2022 года около 1,3 трлн рублей. Об этом на совместной коллегии министерства финансов региона, УФНС РФ по РТ и татарстанского казначейства сообщил руководитель ФНС по РТ Марат Сафиуллин.

По словам Сафиуллина, казна региона пополнится почти на 1 трлн 257 млрд рублей, это на 12,5% больше, чем в 2021 году. Рост консолидированного бюджета региона составит 30%. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в этом году убытки предприятия Татарстана выросли на 33,7%. Больше всего долги выросли у предприятий министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ на разобщение закрыли первую школу
В этом году сборы налоговой в Татарстане вырастут на 12,5% — до 1,3 трлн рублей
В общественном транспорте Татарстана не планируют вводить масочный режим
В этом году убытки предприятия Татарстана выросли на 33,7%
В Казани организуют 102 площадки для катания на коньках
В Татарстане снова более 100 зараженных COVID-19 за сутки
Росгвардейцы задержали пенсионера, который пырнул своего 75-летнего знакомого ножом во время пьянки
Депутат ГД Дмитрий Свищев обрадовал спортивных болельщиков и противников Fan ID