Экс-форвард «Ак Барса» продолжит карьеру в Беларуси

35-летний форвард Артём Лукоянов перешёл в «Металлург» из Жлобина на правах свободного агента. Контракт нападающего с клубом из Беларуси будет действовать до конца сезона 2024/25. «Металлург» - действующий чемпион Экстралиги и четырёхкратный чемпион страны. Сейчас команда идёт на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера, «Юности», на четыре балла.

Летом 2024-го «Ак Барс» не стал продлевать контракт с нападающим. Лукоянов свободным агентом перешёл в клуб ВХЛ «Юнисон-Москва», где провёл 26 встреч и набрал 6 (2+4) очков. С конца ноября форвард был без команды.