Экс-генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов покинул «Ладу»

news_top_970_100
Спорт
12 мая 2025  18:40
Автор:
Эдгар Витковский

Рафик Якубов покинул должность спортивного директора «Лады», сообщает пресс-служба клуба из Тольятти. Экс-генменеджер «Ак Барса» занимал свою должность с мая 2023 года, когда «Лада» вернулась в КХЛ. За два сезона его работы тольяттинский клуб один раз вышел в плей-офф, уступив в первом раунде «Авангарду» (1–4).

Ранее Якубов занимал пост генерального менеджера «Нефтехимика» (2004−2015), «Нефтяника» (2015−2017) и «Ак Барса» (2017−2021), а также работал спортивным директором в СКА (2021-2022) и «СКА-Неве» (2022-2023).

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане к концу недели ожидается потепление до +24°C
Экс-генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов покинул «Ладу»
В Казани вводится временный запрет на продажу алкоголя в дни проведения KazanForum
Ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации Нина Гребешкова
В Казани выставили на продажу монету начала 20 века за 1,5 млрд рублей
Врачи РТ достали осколок из бьющегося сердца бойца СВО
С 14 по 16 мая в Казани вводятся дополнительные электрички из города в аэропорт
В Казань безвозмездно передали трехсекционный трамвай из Санкт-Петербурга