Экс-генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов покинул «Ладу»

Рафик Якубов покинул должность спортивного директора «Лады», сообщает пресс-служба клуба из Тольятти. Экс-генменеджер «Ак Барса» занимал свою должность с мая 2023 года, когда «Лада» вернулась в КХЛ. За два сезона его работы тольяттинский клуб один раз вышел в плей-офф, уступив в первом раунде «Авангарду» (1–4).

Ранее Якубов занимал пост генерального менеджера «Нефтехимика» (2004−2015), «Нефтяника» (2015−2017) и «Ак Барса» (2017−2021), а также работал спортивным директором в СКА (2021-2022) и «СКА-Неве» (2022-2023).