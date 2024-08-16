Экс-глава «ИнтехБанка» Марсель Зарипов избежал наказания из-за истечения срока давности

Вахитовский суд Казани признал бывшего председателя правления «ИнтехБанка» Марселя Зарипова виновным в злоупотреблении полномочиями, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Зарипова обвиняли в совершении ряда сделок в 2016 году, которые нанесли ущерб «ИнтехБанку» и привели к отзыву лицензии. В частности, речь шла о выкупе неликвидных кредитов на сумму 622 млн рублей.

Суд переквалифицировал действия Зарипова на более мягкую часть статьи, что позволило применить срок давности.