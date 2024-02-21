Экс-главу фонда соцстрахования РТ обвинили в мошенничестве

Казанский суд вынес приговор бывшему руководителю ФСС РТ Камилю Фатыхову. Он обвиняется в мошенничестве с компенсациями на инвалидные коляски.

В 2018-2019 году мужчины продавали некачественные инвалидные коляски, запрашивали компенсацию и оставляли часть себе. Так, им удалось нажить почти 15 млн рублей.

Фатыхова приговорили к 7 годам колонии общего режима, дополнительно он выплатит штраф в полмиллиона рублей.

Такое же наказание – штраф и семь лет колонии – получает сообщник Марат Сагиров, его брат Ильдар Сагиров проведет 4 года условного лишения свободы.