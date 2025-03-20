Экс-игрок «Ак Барса» возглавил команду третьей шведской лиги

Бывший защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд начал тренерскую карьеру в возрасте 31 года, возглавив команду из третьей лиги Швеции «Форсхага». В минувшем сезоне клуб стал шестым в регулярном чемпионате лиги «Север» и вылетел в 1/8 финала плей-офф от клуба «Сундсвалль» (1–3).

Викстранд выступал за «барсов» на протяжении двух сезонов (2019-2021). В чемпионате КХЛ провёл 104 матча и набрал 48 (6+42) очков при показателе полезности «+25». В 2020-м легионер стал обладателем серебряных медалей чемпионата России.