Экс-игрок «Рубина» будет работать во второй команде «Милана»

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Спорт
26 июля 2025  08:47
Автор:
Эдгар Витковский

«Милан» на официальном сайте объявил тренерский штаб и административный состав своей второй команды Milan Futuro. В роли главного тренера команду принял Массимо Оддо, его ассистентом назначен Марчелло Донателли, а администраторами команды – Мауро Тассотти и экс-полузащитник «Рубина» Валерио Бранди.

Бранди находился в системе «Рубина» с 2009 по 2011-й годы. В январе 2009 года игрок перешёл в казанский клуб из системы «Милана», но выступал за «Рубин» только в первенстве дублёров. За 22 матча итальянский полузащитник не отличился результативными действиями и покинул клуб свободным агентом. Львиную долю карьеры Бранди провёл в Серии D, повесив бутсы на гвоздь в июле 2018 года.

С 2021 года Бранди работал в системе «Милана» в качестве тренера юниоров и технического сотрудника.

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