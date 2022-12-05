Экс-участника ОПГ «Мамшовские» приговорили к 20 годам заключения за убийство

Суд признал 40-летнего бывшего участника организованной группы «Мамшовские» виновным в убийстве и «незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенных организованной группой». Приговором суда ему назначили 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

Установлено, что 11 марта 2000 года подсудимый по указанию лидера нижнекамской группировки «Мамшовские» с сообщником расстреляли лидера конкурирующей группировки и находившегося с ним знакомого у дома по улице Сююмбике. В результате шести огнестрельных ранений мужчина скончался на месте. Его знакомый был ранен.

Более того, в том же году лидеры «Мамшовских» решили убить 51-летнего начальника нижнекамской насосной станции компании «Средне-Волжский Транснефтепродукт». Он боролся с незаконными врезками в нефтепродуктопроводы, которыми занимались участники группировки. Подсудимый долго следил за потерпевшим, а 20 ноября, когда тот подошел к своему дому по улице Батенчука в Набережных Челнах, дал знак сообщникам, которые избили потерпевшего по голове металлическими трубами и арматурой. В итоге мужчина скончался.

Напомним, в 2014 году Верховный суд Татарстана приговорил шесть участников группировки к лишению свободы от 14 до 20 лет. Подсудимому удалось скрыться, и он был задержан только в январе прошлого года.