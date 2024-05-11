Экс-замначальника ЗАГСа по РТ задержали в аэропорту Казани по подозрению в преступлении

50-летний Ренат Ахметзянов с 2015 года занимал пост заместителя начальника Управления ЗАГС Кабинета министров Республики Татарстан.

В казанском аэропорту мужчину задержали в зоне прилета самолетов. Оказалось, что татарстанец был объявлен в федеральный розыск.

Ахметзянова обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По информации «Татар-информа», он присваивал себе премии, которые «выписывал» своим сотрудникам, занимающимся оцифровкой документов.

О даальнейшей судьбе чиновника и деталях случившегося пока нет информации.