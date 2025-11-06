Эксперт КФУ Андрей Большаков: Конституция РТ стала основой для международного признания региона

Республика
6 ноября 2025  17:01

Профессор Казанского федерального университета Андрей Большаков в интервью «Татар-информу» заявил, что Конституция республики, принятая 30 лет назад, заложила правовую основу для развития международных связей Татарстана. По его словам, такие положения Основного закона, как ассоциированное членство в РФ и договор о взаимном делегировании полномочий, были прогрессивными для своего времени.

Эксперт отметил, что в текущих геополитических условиях способность регионов к «парадипломатии» становится особо ценной. Татарстан демонстрирует успехи в выстраивании отношений со странами БРИКС и исламского мира, что подтверждает предстоящее признание Казани культурной столицей исламского мира в 2026 году.

Большаков подчеркнул, что республика стала «витриной Российской Федерации» — площадкой для апробации законодательных инициатив и новых практик, которые впоследствии распространяются на другие регионы страны.

