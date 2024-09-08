Эксперт: Мы имеем дело с избирателями как с квалифицированными заказчиками для власти

В Татарстане продолжается голосование на выборах в Госсовет РТ. Об общественных настроениях в регионе рассказал в ходе пресс-конференции директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог Виктор Потуремский.

Эксперт отметил заинтересованность жителей страны в участии в голосовании.

«Во-первых, власть находится в зоне особого внимания избирателей. Во-вторых, есть запрос избирателей на эффективную власть, и приход людей на избирательные участки это показывает», - подчеркнул Виктор Потуремский.

Также социологи выделил основные факторы, влияющие на общественное мнение.

«Конечно, основной каркас в общественном мнении — это спецоперация. СВО задает повестку дня и выдвигает особые требования к власти. Если говорить о маркерах, то, прежде всего, это выполнение властями своих обязательств. Забота о семьях мобилизованных и контрактников на региональном уровне — это, безусловно, первый момент», - рассказал эксперт.

Виктор Потуремский также подчеркнул высокий уровень доверия к Президенту РФ, продемонстрированный россиянами в ходе мартовских выборов.

«С одной стороны, у нас очень высокая сплоченность российского общества. Мы это видим на национальном и региональном уровнях. В частности, в Республике Татарстан. С другой стороны, есть возможности и угрозы для политиков, потому что, по сути, власть и политическая система находятся в зоне пристального внимания со стороны избирателей. Может быть, это немного грубоватое высказывание, но, если говорить о настроении, то мы имеем дело с избирателями как с квалифицированными заказчиками для власти. Люди не просто хотят, чтобы власть сделала что-то хорошее, что-то нужное и что-то важное. У избирателей есть достаточно точное представление об образе результата, каким он должен быть. И власть должна учитывать мнение граждан», - рассказал социолог.