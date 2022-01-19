Эксперт о первом лечении при омикроне: «Обильное питье и жаропонижающие»

Главный инфекционист Москвы рассказала о лечении омикрон-штамма при первых признаках заболевания. Об этом сообщает ТАСС.

«Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)», — наставляет главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

При першении в горле врач рекомендует средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, а также больному необходимо полоскать горло средствами на основе лечебных трав или хлоргексидина. При заложенности носа можно применять сосудосуживающие капли, полезным будет промывание растворами на основании морской воды.

Специалист также отметила, что если температура тела более 38 градусов не спадает больше трех дней и не снижается лекарственными препаратами в домашних условиях, нужно обратиться к врачу.

Ранее «КВ» писали, что что в Татарстане зарегистрировали 11 случаев заражения штаммом омикрон. Все заболевшие изолированы и чувствуют себя хорошо.