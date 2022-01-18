 В Татарстане зарегистрировано 11 случаев заболевания омикроном
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В Татарстане зарегистрировано 11 случаев заболевания омикроном

Ситуация находится на контроле оперштаба республики.

Республика
18 января 2022  16:50
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане зарегистрировано 11 случаев заболевания омикроном. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ. 

«У восьми заболевших болезнь протекает по типу ОРВИ, трое — бессимптомные носители. Выявление штамма „омикрон“ подтверждено по результатам секвенирования в научном институте „Микроб“ Роспотребнадзора в Саратове», — заявили в пресс-службе ведомства. 

Из всех 11 случаев — девять завозные. Все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо. Также отмечается, что все лица, имеющие контакт с заболевшими изолированы — их 59 человек. Ситуация находится на контроле оперштаба республики.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане 111 человек заболело коронавирусом за последние сутки.

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