Эксперт: у людей, которые перенесли ковид, стали чаще развиваться панические атаки

В мире выросло количество людей перенесшие ковид стали чаще страдать паническими атаками. Об этом во время прямого эфира сказал заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ, заслуженный врач РТ Эдуард Якупов

«Могут, это важный вопрос, вообще головные боли, мы видим, что лавинообразно увеличилось число людей с паническими атаками, а также с головными болями. Но это не связано с тем, что на них повилял коронавирус. Не нужно заниматься самолечением», - сказал специалист.

Он отметил, что сейчас стало гораздо больше людей, у которых стал развиваться нейроковид.