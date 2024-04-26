Эксперт: Язык отражает историю, традиции и обычаи татарского народа, его мудрость и красоту

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Республика
26 апреля 2024  16:33
Автор:
Владислав Косолапкин

Татары всего мира отмечают сегодня, 26 апреля, день своего родного языка. В этот день на площадке Экспертного клуба Татарстана обсудили вопросы сохранения и развития татарского языка.

«Татарский язык - не просто средство общения, но и часть культурного наследия народа. Он отражает историю, традиции и обычаи татарского народа, его мудрость и красоту. Поэтому важно сохранять и передавать его будущим поколениям. Знание и использование родного языка способствует укреплению национальной самоидентификации, сплочению общества и сохранению культурного многообразия. Поэтому в этот день мы призываем всех жителей Республики Татарстан гордиться своим родным языком, учить его и использовать в повседневной жизни», - прокомментировал член комиссии по вопросам науки, инноваций и молодежного предпринимательства Руслан Шигабуддинов.

Директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров назвал дату празднования Дня родного языка особенной. Он отметил, что это символизирует стремление общества к сохранению татарского языка в республике, где он является государственным. Кадыров подчеркнул важность популяризации других языков, носителями которых являются сотни тысяч татарстанцев. Он также упомянул о работе Многонациональной воскресной школы в Доме Дружбы народов Татарстана, где можно изучать более 20 языков.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Татарстане Ринат Фазылов поддержал выбранную дату празднования, отметив вклад в развитие татарского языка великого поэта Габдуллы Тукая. Он выразил уверенность, что премьера театрально-циркового спектакля по сказкам Тукая станет ярким проектом, вдохновляющим зрителей на изучение родного языка.

Депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова также подчеркнула важность творчества Габдуллы Тукая для развития татарского языка и культуры. Она пригласила всех на праздничные мероприятия, посвященные 138-летию со дня рождения поэта, и на премьеру театрально-циркового спектакля.

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