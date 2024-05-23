Экспертиза одобрила проект нового комплекса Mix Use на Бутлерова

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Город
23 мая 2024  12:35
Автор:
Эндже Гарафиева

На сайте единого государственного реестра заключений появилась информация о том, что проект многофункционального комплекса Mix Use на улице Бутлерова успешно прошел экспертизу. Объект расположится на холме у ТЦ «Кольцо».

Комплекс Mix Use будет представлять собой несколько зданий с жилыми и коммерческими помещениями, подземным паркингом, а также ресторанами, офисами, фитнес-центром. Общая площадь составит 60 тысяч квадратных метров. В этот проект будет инвестировано порядка 8 млрд рублей.

Застройщиком выступит крупная компания из Турции. Их эскизный проект был одобрен главой региона Рустамом Миннихановым.

 Фото: эскиз «Дайнамик Глобал»

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