Экспертиза одобрила проект новой базы МУП «Городское благоустройство»

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Город
30 мая 2024  09:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Проект строительства новой базы МУП «Городское благоустройство» в Казани успешно прошел историко-культурную экспертизу. Объект будет располагаться в Ново-Савиновском районе, на берегу правого притока Казанки. Соответствующая документация опубликована на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Участок для строительства находится в 300 метрах от улицы Михаила Миля и в 325 метрах от проспекта Фатыха Амирхана. Обследование проводилось на территории площадью более 2 гектаров.

В документации отмечается, что в пределах землеотвода отсутствуют объекты культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а также выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, включая археологические. Земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

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