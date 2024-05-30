Экспертиза одобрила проект новой базы МУП «Городское благоустройство»

Проект строительства новой базы МУП «Городское благоустройство» в Казани успешно прошел историко-культурную экспертизу. Объект будет располагаться в Ново-Савиновском районе, на берегу правого притока Казанки. Соответствующая документация опубликована на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Участок для строительства находится в 300 метрах от улицы Михаила Миля и в 325 метрах от проспекта Фатыха Амирхана. Обследование проводилось на территории площадью более 2 гектаров.

В документации отмечается, что в пределах землеотвода отсутствуют объекты культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а также выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, включая археологические. Земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.