Экспертиза одобрила проект реконструкции Московского рынка в Казани

news_top_970_100
Город
5 июля 2024  12:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Московский рынок, открывшийся в 1976 году, был продан в 2022 году частному инвестору, который планирует создать на его месте гастрономическое пространство. В сентябре 2022 года главный павильон рынка был закрыт на ремонт, а торговля перенесена в уличные ряды.

Проектная документация для реконструкции здания Московского рынка в Казани по улице Шамиля Усманова получила положительное заключение экспертизы. Редевелопмент территории займет 10 лет.

Параллельно с реконструкцией рынка власти Казани планируют благоустроить прилегающую территорию, создав сквер площадью 9,3 тысяч кв.м, пишет РБК. Он расположится в границах улиц Декабристов, Шамиля Усманова и Энергетиков. Реализация проекта разделена на два этапа: сначала будет разработан проект, а затем территория будет благоустроена и украшена малыми архитектурными формами.

В рамках проекта предполагается снос семи зданий на ул. Декабристов, при этом сам рынок и продуктовый магазин останутся на своих местах. Власти города неоднократно подчеркивали, что реконструкция не затронет историческое здание «Тюбетейки».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Объявлено штормовое предупреждение в Татарстане на 6 июля
Трагедия на озере Каракуль: утонул молодой мужчина
Экспертиза одобрила проект реконструкции Московского рынка в Казани
Минниханов оценил обновленный детский лагерь «Сосенка» в Кукморском районе
В кафе казанского аэропорта нашли нарушения санитарных норм
Казань борется с жарой: поливают улицы и деревья
Юлия Грехова: «Эстрада - это, конечно, хорошо, но я вышла замуж за оперного певца»
Вахит Имамов: Я ожидал бурную реакцию на повесть, но рискнул рассказать правду