Экспертиза одобрила проект реконструкции Московского рынка в Казани

Московский рынок, открывшийся в 1976 году, был продан в 2022 году частному инвестору, который планирует создать на его месте гастрономическое пространство. В сентябре 2022 года главный павильон рынка был закрыт на ремонт, а торговля перенесена в уличные ряды.

Проектная документация для реконструкции здания Московского рынка в Казани по улице Шамиля Усманова получила положительное заключение экспертизы. Редевелопмент территории займет 10 лет.

Параллельно с реконструкцией рынка власти Казани планируют благоустроить прилегающую территорию, создав сквер площадью 9,3 тысяч кв.м, пишет РБК. Он расположится в границах улиц Декабристов, Шамиля Усманова и Энергетиков. Реализация проекта разделена на два этапа: сначала будет разработан проект, а затем территория будет благоустроена и украшена малыми архитектурными формами.

В рамках проекта предполагается снос семи зданий на ул. Декабристов, при этом сам рынок и продуктовый магазин останутся на своих местах. Власти города неоднократно подчеркивали, что реконструкция не затронет историческое здание «Тюбетейки».