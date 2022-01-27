 Отец подозреваемого в двойном убийстве в селе Мелекес: Экспертиза показала, что сын был застрелен
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Отец подозреваемого в двойном убийстве в селе Мелекес: Экспертиза показала, что сын был застрелен

Отец Тимура Прохорова, обвиняемого в убийстве жены и ее сестры в селе Мелекес, рассказал о результатах судебно-медицинской экспертизы.

Республика
27 января 2022  12:19

Мужчина, который подозревается в том, что зарезал жену и ее сестру в поселке Мелекес в Татарстане,  был застрелен, а не покончил с собой. Это журналисту издания «Якты юл» сообщил отец 25-летнего Тимура Прохорова, ссылаясь на результаты судебно-медицинской экспертизы, которые стали ему известны.

По словам отца парня, эксперты установили, что у парня были множественные гематомы на голове. Его сначала избили, затем он получил выстрел в голову из ружья. После этого тело поместили в машину. Отец Прохорова рассказывает, что эксперты отметили, что внутри автомобиля не было ни капли крови.

 

Из Инстаграма Алсу Сабошниковой

Напомним, в минувшие выходные в одном из домов села Мелекес были обнаружены тела двоюродных сестер – 20-летней Алсу и 18-летней Сабрины. Алсу 20 января сыграла свадьбу с Тимуром Прохоровым. Ее сестра гостила в доме у молодоженов. Через некоторое время муж Алсу Тимур был найден мертвым в своей машине по дороге в Елабугу. По версии следствия, девушек зарезал Тимур прохоров, а после убийства он взял два охотничьих ружья и уехал. Позже тело парня нашли на одной стоянок в Елабужском районе – он свел счеты с жизнью. 

 

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