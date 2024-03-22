«Экспертный клуб» из Татарстана обсудил, почему россияне голосовали за Путина

Об итогах президентских выборов, в которых 87,28% голосов избирателей набрал Владимир Путин, говорили участники «Экспертного клуба».

Эксперт Евгения Храмова сказала, что основной чертой татарстанского голосования стала семейственность восприятия процесса. Она объяснила, почему россияне, на ее взгляд, голосовали за действующего Президента России. Так, она считает, что сновным фактором стал высокий уровень доверия.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев подчеркнул, что фактически люди голосовали за «свое лучшее будущее». Особенно это чувствовалось на фоне спецоперации. Татарстанцы, говорит он знают «об искренней приязни» Путина к республике и народу.

Заслуженный тренер России Ольга Павлова в поддержку слов Бикеева подчеркнула, что лидер страны говорит с людьми на одном языке. Россияне отдали голос тому, в кого верят.

Эксперт Андрей Большаков заявил, что результаты выборов Президента РФ «обязательно повлияют на мировую политику и развитие международного порядка».