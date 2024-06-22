«Экспертный клуб» из Татарстана рассказал об истории праздника Сабантуй

В воскресенье, 23 июня, в Казани отметят Сабантуй — татарский национальный праздник, знаменующий окончание весенних полевых работ.

Праздник плуга за свою историю прошел долгий и интересный путь развития. В языческие времена его целью было задобрить могущественных духов, чтобы те даровали хороший урожай осенью. После принятия татарами ислама языческая составляющая праздника постепенно сошла на нет, и Сабантуй стал веселым народным гулянием.

Сегодня праздник отмечают татарские общины по всему миру: в Вашингтоне, Монреале, Праге, Лейпциге, Париже, Стамбуле и, конечно, в Москве. С 2001 года в России проходит федеральный Сабантуй, и каждый год для его проведения выбирают новый город.

В Казани к Сабантую прошел сбор подарков для праздника, который объединил участников различных этнических и культурных групп, подчеркивая общее стремление сохранять и развивать национальные традиции. Сабантуй способствует укреплению культурных связей и дружбы между различными народами Татарстана.

В Казани для гостей и жителей подготовлена широкая программа: конные скачки, мастер-классы по ремеслам и кулинарии, народные игры и состязания.

«Очень важно поддерживать и отмечать подобные праздники, чтобы сохранить многообразие культур и традиций», — отмечают эксперты.

Сабантуй является одним из символов татарской культуры, и традиции его проведения передаются из поколения в поколение

Приятно наблюдать, что сегодня каждое село, каждый малый и крупный город Республики Татарстан организовывает Сабантуй с соблюдением всех обычаев, отмечают эксперты.

Сабантуй, считаю они, объединяет людей разных национальностей и смело может претендовать на включение в нематериальное наследие ЮНЕСКО.