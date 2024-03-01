«Экспертный клуб» обсудил развитие молодежной политики в Татарстане

В России подвели итоги президентского кадрового конкурса «Лидеры России». Эксперты из Татарстана оценили их эффективность, как управленцев, помогающих Татарстану.

Депутат Госсовета РТ Динар Бариев заявил, что молодежные конкурсы и проекты доказали свою эффективность и пользу для региона. Состав госорганов пополнился молодыми специалистами.

Эксперт Евгения Храмова отметила, что РТ – кузница федеральных кадров. Целая плеяда различных общественных организаций и молодежных инициатив, продолжает она, обеспечивают не просто стабильные социальные лифты, но и рост их числа и направлений деятельности: в спорте, туризме, культуре, образовании, сфере гостеприимства, профессиональной ориентации и трудоустройства.

Экс-участница Мария Нефедова рассказала о том, что в рамках прохождения этапов конкурса, каждый представитель своего региона получает оценку личного потенциала, ориентир в траектории развития и, например, как она, может выбрать дело своей жизни.