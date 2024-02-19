«Экспертный клуб» обсудил устойчивый рост и развитие Татарстана и России

Президент РФ Владимир Путин на совещании по планированию социально-экономического развития до 2030 года заявил, что улучшение качества жизни россиян – главный приоритет властей. В свою очередь, слова главы государства расшифровали спикеры «Экспертного клуба» в Татарстане, обсудив в том числе, как Татарстан обеспечивает технологический суверенитет.

Председатель Комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов заявил, что «ни одна страна в мировой истории не подвергалась таким санкциям и ограничениям». Однако, несмотря на это, Россия находится на подъеме. Экономический рост страны в 2023 году – прямое доказательство. ВВП увеличился на 3,6%. Это стало возможным благодаря тому, что заработали сегменты экономики, которые до этого не включались в работу.

Заслуженный тренер России Ольга Павлова сказала, что «правительство будет стремиться создать условия, способствующие улучшению жизни всех граждан страны, включая жителей отдаленных субъектов». Она добавила, что в республике активно развивается IT-инфраструктура, татарстанцы используют все имеющиеся ресурсы для обеспечения технологического суверенитета. Раис РТ Рустам Минниханов дал поручение запустить в каждом районе муниципальные IT-площадки. Кроме этого, по словам Павловой, Татарстан готов тиражировать лучшие практики отечественных разработок. Для этого в Казани прошел международный форум Kazan Digital Week.

Татарстан один из лидеров по инновационной инфраструктуре – технопарки, особые экономические зоны, территории опережающего развития, проводится венчурная ярмарка и иные профильные события, которые создают благоприятную среду для научно-технологического роста, подчеркнул председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин. Здесь же, в РТ, функционирует десятая часть передовых инженерных школ России.

Эксперт Тимур Халиков напомнил, что в Альметьевске создана Высшая школа нефти. Этот проект был одной из перспективных инициатив предвыборной программы Владимира Путина в 2018 году.

В республике ведется многосторонняя работа, направленная на обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации, заключили участники обсуждения.