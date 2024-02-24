«Экспертный клуб» поделился мнением об «Играх будущего»

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Россия/Мир
24 февраля 2024  09:49
Автор:
Эндже Гарафиева

На площадке «Экспертного клуба» встретились спикеры из Татарстана, чтобы обсудить самое масштабное мероприятие февраля в стране.

Эксперт Евгения Храмова заявила, что республика показывает результат в парадипломатическое работе. Она считает, что национальные особенности и колорит – не просто изюминка мероприятий, а «часть дипломатии нового мирового порядка». Российские регионы, уверяет Храмова, воспринимаются как центры притяжения народов мира.

Депутат Госсовета РТ Динар Бариев отметил, что у Казани богатая спортивная история и является одним из самых значимых спортивных центров в России и мировом масштабе.

Председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин заявил, что проведение «Игр будущего» в Татарстане логично, так как республика имеет опыт проведения масштабных мероприятий – это и летняя Универсиада 2013 года, и Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015, и Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Заслуженный тренер России Ольга Павлова напомнила о количестве приезжих гостей: «Очевидно, что ни о какой изоляции России речи не идет». Павлова заявила, что «Игры будущего» показали всему миру, что наша страна сильно изменилась и большее, чем просто нефтедобывающая.

 

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