«Экспертный клуб» поделился мнением об «Играх будущего»

На площадке «Экспертного клуба» встретились спикеры из Татарстана, чтобы обсудить самое масштабное мероприятие февраля в стране.

Эксперт Евгения Храмова заявила, что республика показывает результат в парадипломатическое работе. Она считает, что национальные особенности и колорит – не просто изюминка мероприятий, а «часть дипломатии нового мирового порядка». Российские регионы, уверяет Храмова, воспринимаются как центры притяжения народов мира.

Депутат Госсовета РТ Динар Бариев отметил, что у Казани богатая спортивная история и является одним из самых значимых спортивных центров в России и мировом масштабе.

Председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин заявил, что проведение «Игр будущего» в Татарстане логично, так как республика имеет опыт проведения масштабных мероприятий – это и летняя Универсиада 2013 года, и Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015, и Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Заслуженный тренер России Ольга Павлова напомнила о количестве приезжих гостей: «Очевидно, что ни о какой изоляции России речи не идет». Павлова заявила, что «Игры будущего» показали всему миру, что наша страна сильно изменилась и большее, чем просто нефтедобывающая.