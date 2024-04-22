Эксперты из Татарстана отмечают беспрецедентную консолидацию общества

Выборы Президента России показали беспрецедентную консолидацию общества. Об этом заявили члены «Экспертного клуба» из Татарстана.

Они считают, что ​​​​консолидация российского общества еще продолжит усиливаться – она является признаком его взросления и наращивания опыта политической социализации.

В сентябре нас снова ожидает Единый день голосования. Избираться будет новый состав депутатов Госсовета РТ.

Успех или неуспех парламентских партий зависит от выбранных стратегий и решений. «Единая Россия» и КПРФ являются политическими силами, которые упоминаются в словах всех татарстанских экспертов.

Результаты других партий на выборах осенью могут быть не столь очевидными.

По словам Андрея Большакова, в Татарстане в местный Государственный Совет могут попасть, в основном, представители ЕР. КПРФ, говорит он, завоюет несколько депутатских мандатов, а вот показатели всех других парламентских партий будут не больше, чем одно место.

Уменьшением влияния может обернуться пропущенная избирательная кампания по выборам Президента для «Справедливой России»

Но несмотря на исход, новый созыв Госсовета Татарстана будет работать во благо и в интересах республики и ее жителей.