Эксперты обсудили жизнь благоустроенных пространств и эффекты новой среды

30 января 2025 года в Казани состоялся Региональный день II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», посвященный теме «Комфортная среда для жизни». В рамках сессии «Жизнь благоустроенных пространств и эффекты новой среды» эксперты поделились опытом благоустройства городской среды и природных территорий.

Айгуль Латыпова, руководитель Дирекции парков и скверов Казани, открыла сессию, рассказав о работе дирекции:

«Дирекция парков и скверов Казани была создана в 2017 году. Тогда в штате было всего 6 человек, отобранных из 217 участников конкурса. Сегодня наша команда насчитывает 65 сотрудников, средний возраст которых — 31 год. Мы управляем 38 парками общей площадью 302,1 га, занимаясь их содержанием, контролем за оборудованием и организацией мероприятий. Особое внимание уделяем бесплатным мероприятиям, чтобы каждый посетитель парка имел равные возможности. За лето 2024 года мы провели 1368 мероприятий, включая фестивали, пикники и благотворительные акции. Также с 2017 года вокруг парков Казани сформировалось 50 сообществ».

Евгений Афанасенков, первый заместитель министра благоустройства Московской области, поделился опытом благоустройства парков:

«За 6 лет работы министерства было создано 217 общественных пространств, 56 парковых территорий и 34 парка в лесных зонах. Парки Подмосковья работают по единым стандартам: внешний вид, материалы, эксплуатация. Каждый парк имеет свой Телеграм-канал для общения с посетителями. За эти годы посещаемость парков значительно выросла. Мы стремимся к тому, чтобы в каждом городе Подмосковья был зеленый, интересный и безопасный парк»*.

Дарья Раёк, куратор проекта «Дог-френдли Татарстан», рассказала о создании инфраструктуры для владельцев собак:

«В Альметьевске на месте пустыря появился кинологический комплекс «Спутник Махмай», название для которого выбрали жители. Такие проекты не только создают инфраструктуру для питомцев, но и формируют сообщества. Мы также работаем с подрастающим поколением, чтобы дети не боялись собак и умели с ними взаимодействовать».