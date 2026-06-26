Эксперты: приемная кампания формирует кадровый потенциал России

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Россия/Мир
26 июня 2026  16:49

С 20 июня в России стартовала приемная кампания в вузы и ссузы. Абитуриентам доступно более 1,5 млн бюджетных мест, подать документы можно через суперсервис на портале госуслуг. На площадке Экспертного клуба представители Татарстана прокомментировали ключевые нововведения.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова отметила акцент на подготовке педагогов, врачей и инженеров, а также рост интереса к колледжам — конкурс в некоторых учреждениях достигает 18 человек на место. Она также поддержала выделение квот для участников СВО и их детей и введение «дней тишины» для защиты бюджетных мест.

Депутат Госсовета РТ Ринат Фазылов подчеркнул, что система образования возвращается к традиционной модели подготовки кадров, а план приема формируется исходя из потребностей страны — в приоритете инженеры, учителя и медики. С 2026 года вдовы погибших бойцов СВО смогут бесплатно обучаться по отдельной квоте.

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова назвала важным, что 73% бюджетных мест распределены в регионах, что позволяет удерживать молодежь на местах. Она также отметила рост популярности СПО и удобство цифровой подачи документов через госуслуги.

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