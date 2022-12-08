Эксперты РТ: сегодня волонтерство является одним из важнейших гражданских феноменов

Президент РФ Владимир Путин в понедельник поздравил волонтеров России с Днем добровольца. Также он заявил, что в стране в волонтерском движении задействованы более 21 млн человек. Эксперты Татарстана рассказали о работе волонтерских объединений и важности добровольчества в РТ.

Председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров отметил, что волонтерство в республике с каждым годом набирает огромную популярность. Также он рассказал о работе своего ведомства. Так, национально-культурное объединение Ассамблеи народов Татарстана сегодня оказывает безвозмездную помощь мобилизованным и их семьям.

«В качестве примера, хочу привести тот факт, что каждую неделю различные национально-культурные объединения входящие в Ассамблею народов Татарстана выезжают к мобилизованным, где угощают их национальной кухней разных народов», — отметил Кадыров.

Мнением поделился и председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. По словам эксперта, в регионе волонтерство начало активно развиваться во время подготовки к студенческой Универсиаде, которая прошла в Казани в 2013 году.

«Сегодня волонтерство в РТ является одним из важнейших гражданских феноменов в социально-политическом ландшафте республики, объединяющим добровольцев совершенно разных направлений и эффективно реализующим федеральные, региональные и муниципальные программы в социально-экономической и политической жизни страны», — сказал он.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент РТ поздравил волонтеров с Днем добровольца. Рустам Минниханов выложил ролик о сестре милосердия Даше Севастопольской.