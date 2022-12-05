 Президент РТ поздравил волонтеров с Днем добровольца
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Президент РТ поздравил волонтеров с Днем добровольца

Рустам Минниханов выложил ролик о сестре милосердия Даше Севастопольской.

Республика
5 декабря 2022  11:27
Автор:
Карина Кострулева

Президент РТ Рустам Минниханов в своем Telegram-канале опубликовал ролик о первой сестре милосердия Даше Севастопольской из Свияжского уезда Казанской губернии. 

«Традиции добровольчества в Татарстане сложились исторически. Сегодня волонтерство является массовым социальным явлением», — отметил он у себя в посте. 

Также он поздравил добровольцев республики с Международным Днем волонтеров.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что студент КФУ Аммар Хуссеин стал волонтером года Республики Татарстан. Участие в церемонии вручения премии принял Президент РТ Рустам Минниханов.

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