Президент РТ поздравил волонтеров с Днем добровольца

Президент РТ Рустам Минниханов в своем Telegram-канале опубликовал ролик о первой сестре милосердия Даше Севастопольской из Свияжского уезда Казанской губернии.

«Традиции добровольчества в Татарстане сложились исторически. Сегодня волонтерство является массовым социальным явлением», — отметил он у себя в посте.

Также он поздравил добровольцев республики с Международным Днем волонтеров.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что студент КФУ Аммар Хуссеин стал волонтером года Республики Татарстан. Участие в церемонии вручения премии принял Президент РТ Рустам Минниханов.