Эксперты РТ: интеграция Крыма и Севастополя в Россию состоялась

18 марта исполнилось 12 лет со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В 2014 году по итогам референдума 16 марта за вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. На площадке «Экспертного клуба» эксперты Татарстана обсудили итоги Крымской весны и связи республики с полуостровом.

Депутат Госсовета РТ Ринат Фазылов назвал события 2014 года знаковыми: «Я хорошо помню весну 2014 года и чувство гордости, которое испытывал каждый россиянин. Восстановилась историческая справедливость».

Первый проректор КИУ, профессор Игорь Бикеев подчеркнул, что решение о воссоединении было единственно верным: «Множество людей было спасено от бессудных казней, пыток, вынуждения отказаться от своих предков, языка и культуры».

Член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова отметила практические результаты: развитие инфраструктуры, экономики и туризма. «Интеграция Крыма и Севастополя в российское пространство состоялась», — заявила она.

Депутат Госдумы Олег Морозов назвал интеграцию «актом исторического возмездия и торжества справедливости». Он добавил, что Татарстан поддерживает с регионом братские связи и совместные проекты.

Кандидат политических наук, доцент КФУ Евгения Храмова подчеркнула: «Крым и Севастополь прошли непростой путь интеграции, но сегодня можно говорить, что они состоялись как регионы страны».