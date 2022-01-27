 Эксперты Татарстана рассказали, какую поддержку получает талантливая молодежь в республике
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Эксперты Татарстана рассказали, какую поддержку получает талантливая молодежь в республике

Члены экспертного клуба ответили, как оценивают усилия Президента и власти по поддержке талантливой молодежи.

Город
27 января 2022  21:00
Автор:
Карина Кострулева

Эксперты РТ рассказали, что созданные федеральные программы учитывают практику субъектов.

Так, один из экспертов РТ, исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов считает, созданные федеральные программы для одаренных детей и молодежи учитывают всю практику субъектов.

«В Республике Татарстан с 2020 года действует Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели образовательного центра „Сириус“. Создан он на базе Университета Талантов. Опорной площадкой выступает оздоровительно-образовательный комплекс „Дуслык“ Республиканского олимпиадного центра Министерства образования и науки Республики Татарстан», — подчеркнул Айдар.

Эксперт считает, что такие центры помогают молодежи развивать свои таланты, живя в регионах. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент РТ Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем российского студенчества. По его словам, в Татарстане в братстве студентов насчитывается более 140 тысяч человек.

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Эксперты Татарстана рассказали, какую поддержку получает талантливая молодежь в республике
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