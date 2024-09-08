Экстрим-парк «УРАМ» извинился за сорванный концерт ЛСП

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Город
8 сентября 2024  16:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Администрация экстрим-парка «УРАМ» принесла извинения за сорванное выступление популярного рэпера ЛСП, которое должно было состояться на их площадке. Организаторы мероприятия не справились с потоком посетителей, что вызвало хаос и давку.

В официальном заявлении руководство парка подчеркнуло, что не имеет отношения к организации злополучного концерта.

«Команда нашего парка, которая из года в год организует крупные события, фестивали и контесты, не имеет отношения к организации данного мероприятия. Нам искренне жаль, что такое произошло», – говорится в сообщении.

 

В парке пообещали усилить контроль за проведением мероприятий сторонними организаторами, чтобы впредь не допускать подобных ситуаций.

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