«Элбэдэн»: историческая реконструкция расскажет о легендарной обороне Брестской крепости

Начало запланировано на 4 часа утра - время, когда фашистские войска напали на Брест.

Это уже шестой фестиваль «Элбэдэн», и проводится он при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства по делам молодежи РТ. С каждым годом его масштабы расширяются. В этом году ожидается более 350 участников реконструкции событий 22 июня 1941 года и более 10 тысяч гостей из разных регионов России и из-за рубежа. Будут задействованы 15 единиц исторической бронетехники. Об этом рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Заместитель руководителя Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района РТ Альберт Сабитов отметил, что сейчас, когда многие пытаются переписывать, фальсифицировать историю, фестивали реконструкции выполняют важную миссию - они восстанавливают историческую справедливость, показывая эпизоды военной истории с высокой степенью достоверности.

Исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ Тимур Камалетдинов подчеркнул, что «Элбэдэн» стал знаковым событием не только для Татарстана, но и для России. Благодаря таким фестивалям молодежь стала активнее включаться в реконструкторское движение, изучение истории страны.

Организатор фестиваля Наиля Тазиева рассказала, что фестиваль не случайно проводится 22 и 23 июня. Это две важные исторические даты. 22 июня 1941 года - день начала Великой Отечественной войны, а 23 июня 1944 года, 80 лет назад, началась масштабная освободительная операция «Багратион», которая стала предвестником Великой Победы.

В этом году в программе фестиваля три реконструкции, республиканские военно-спортивные соревнования памяти Героя Советского Союза Петра Гаврилова, концертные выступления, мастер-классы, выставки оружия, показательные выступления конных клубов «Боевые искусства кавалерии» из Ульяновска и «Кони Альвидино».

Желающие смогут посетить лекторий военного медика, публициста, реконструктора Александра Поволоцкого о военной хирургии. А вечером всех ждет кинопоказ под открытым небом. Организаторы фестиваля стараются сделать все, чтобы пребывание участников и гостей было комфортным, насыщенным.

- Мы проводим фестиваль в шестой раз. Придумать что-то новое в реконструкции обороны Брестской крепости очень сложно, потому что эта история изучена подробно. Однако, может быть, благодаря реконструкторам, поисковому движению в этой истории открываются новые эпизоды, интересные факты, которые мало известны, - рассказал заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ Владислав Хабаров. - Все понимают, чтобы поставить спектакль, нужен режиссер, нужны десятки репетиций. Но реконструкторы - не артисты. Это обычные люди, и перед нами задача - воссоздать исторические бои. У нас нет возможности проводить репетиции, согласовывать каждое действие нескольких сотен человек. Мы должны приехать, собраться и всего за одну репетицию сделать все так, чтобы реконструкция получилась масштабной, зрелищной, красивой. Да, бывают накладки, но, как правило, зрители их не замечают. В эти дни и в Белоруссии, в Бресте, проходит фестиваль реконструкции, и у нас получается такая интересная перекличка. Это правильно, потому что забывать историю войны ни в коем случае нельзя.