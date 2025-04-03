Электричка Казань – Кукмор теперь останавливается в Вахитово

С 10 апреля пригородный поезд №6436 сообщением Казань – Кукмор будет делать дополнительную остановку на станции Вахитово. Это решение принято для удобства пассажиров, сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Актуальное расписание на участке Казань – Ометьево:

Отправление из Казани — 14:55

Вахитово — 15:00–15:01

Метро Аметьево — 15:05–15:06

Ометьево — 15:09–15:10

Далее электричка следует по обычному графику.

Новая остановка позволит жителям Вахитово и близлежащих районов быстрее и комфортнее добираться до центра Казани и других станций маршрута.