Электричка Казань – Кукмор теперь останавливается в Вахитово

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Город
3 апреля 2025  09:13

С 10 апреля пригородный поезд №6436 сообщением Казань – Кукмор будет делать дополнительную остановку на станции Вахитово. Это решение принято для удобства пассажиров, сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Актуальное расписание на участке Казань – Ометьево:

  • Отправление из Казани — 14:55

  • Вахитово — 15:00–15:01

  • Метро Аметьево — 15:05–15:06

  • Ометьево — 15:09–15:10

Далее электричка следует по обычному графику.

Новая остановка позволит жителям Вахитово и близлежащих районов быстрее и комфортнее добираться до центра Казани и других станций маршрута.

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