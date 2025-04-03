Электричка Казань – Кукмор теперь останавливается в Вахитово

С 10 апреля пригородный поезд №6436 сообщением Казань – Кукмор будет делать дополнительную остановку на станции Вахитово. Это решение принято для удобства пассажиров, сообщает пресс-служба АО «Содружество».
Актуальное расписание на участке Казань – Ометьево:
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Отправление из Казани — 14:55
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Вахитово — 15:00–15:01
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Метро Аметьево — 15:05–15:06
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Ометьево — 15:09–15:10
Далее электричка следует по обычному графику.
Новая остановка позволит жителям Вахитово и близлежащих районов быстрее и комфортнее добираться до центра Казани и других станций маршрута.